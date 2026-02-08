Καθίζηση στην Ε.Ο. 111: Αποκλεισμένη παραμένει η Δίβρη στο νομό Ηλείας

Καθίζηση του οδοστρώματος στο 75ο χλμ της Εθνικής Οδού 111 Πατρών – Τριπόλεως έχει αποκλείσει τη Δίβρη στην Ηλεία.

Καθίζηση στην Ε.Ο. 111: Αποκλεισμένη παραμένει η Δίβρη στο νομό Ηλείας
08 Φεβ. 2026 12:07
Pelop News

Αποκλεισμένη παραμένει η Δημοτική Ενότητα Δίβρης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας σοβαρής καθίζησης του οδοστρώματος που σημειώθηκε στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού 111 Πατρών – Τριπόλεως.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την απομόνωση της περιοχής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα και σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία προχωρά στην καταγραφή της έκτασης των ζημιών.

Διαβάστε επίσης: «Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λινάρδος, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με βασικό στόχο την προστασία των πολιτών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

Καθίζηση στην Ε.Ο. 111: Αποκλεισμένη παραμένει η Δίβρη στο νομό Ηλείας

