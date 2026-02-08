Καθίζηση στην Ε.Ο. 111: Αποκλεισμένη παραμένει η Δίβρη στο νομό Ηλείας

Αποκλεισμένη παραμένει η Δημοτική Ενότητα Δίβρης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας σοβαρής καθίζησης του οδοστρώματος που σημειώθηκε στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού 111 Πατρών – Τριπόλεως.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την απομόνωση της περιοχής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα και σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία προχωρά στην καταγραφή της έκτασης των ζημιών.

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λινάρδος, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με βασικό στόχο την προστασία των πολιτών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

