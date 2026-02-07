«Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος
Ακόμη χειρότερη έγινε η κατάσταση στο σημείο της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως («111»), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου χθες (6/2) είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης…
«Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος…
Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων…
iliaenimerosi.gr
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News