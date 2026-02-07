«Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ

Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος

«Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
07 Φεβ. 2026 13:12
Pelop News

Ακόμη χειρότερη έγινε η κατάσταση στο σημείο της Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως («111»), στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη), όπου χθες (6/2) είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης…

«Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ

Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος…

«Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ

Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων…

iliaenimerosi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νεκρός ο γιος γνωστού ράπερ, η επιβεβαίωση από τον Lil Jon
14:36 «Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ
14:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ LIVE
14:21 Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του
14:10 Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου
14:09 Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
13:58 Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
13:48 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός, οικογενειακός εμφύλιος!
13:36 Ναρκωτικά, αλκοόλ και κλοπή μετρητών και τραπεζικών καρτών
13:24 Εύκολες αποστολές για τις Πατρινές ομάδες στην Α2 Εθνική βολεϊ
13:12 «Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
13:00 Έκλεψαν μέχρι και αλυσοπρίονο προκαλώντας ζημιές πάνω από 2.000 ευρώ!
12:48 Χίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα
12:36 «Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
12:24 ΗΠΑ: Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο
12:12 Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων
12:00 «Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών
11:48 Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ
11:40 Πότε πέφτουν οι αργίες το 2026: Τσικνοπέμπτη, Πάσχα και Αγίου Πνεύματος
11:30 Ο ΝΟΠ χωρίς άγχος με Βουλιαγμένη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ