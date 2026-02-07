«Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών κατηγορούμενων, ενώ σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος τους για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών

«Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
07 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις
κλοπών, που διαπράχθηκαν σε οικίες στην Αιτωλοακαρνανία.

«Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών κατηγορούμενων, ενώ σχηματίστηκε
δικογραφία σε βάρος τους για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών

Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τρεις υποθέσεις
κλοπών, που διαπράχθηκαν σε οικίες στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα
για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος τριών ανδρών (δυο ημεδαποί – ένας
αλλοδαπός), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι στις 09-09-2025 διέπραξαν τρεις κλοπές
(δυο τετελεσμένες – μια απόπειρα), σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου
και του Αιτωλικού, αφαιρώντας κοσμήματα, η αξία των οποίων υπερβαίνει
τις -5.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες
έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης
Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την
ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νεκρός ο γιος γνωστού ράπερ, η επιβεβαίωση από τον Lil Jon
14:36 «Μπαλαρίνα»: Η δομή τρομοκρατικής οργάνωσης και τα πλοκάμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, πως και γιατί κανείς δεν γνώριζε κανέναν στο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, ΒΙΝΤΕΟ
14:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ LIVE
14:21 Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του
14:10 Τα συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου
14:09 Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
13:58 Αποκλειστικό: Σε ποιο οικόπεδο θα γίνει το νέο κολυμβητήριο της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
13:48 Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός, οικογενειακός εμφύλιος!
13:36 Ναρκωτικά, αλκοόλ και κλοπή μετρητών και τραπεζικών καρτών
13:24 Εύκολες αποστολές για τις Πατρινές ομάδες στην Α2 Εθνική βολεϊ
13:12 «Βούλιαξε» από καθίζηση η Πατρών-Τρίπολη στο ύψος της Δίβρης, ΦΩΤΟ
13:00 Έκλεψαν μέχρι και αλυσοπρίονο προκαλώντας ζημιές πάνω από 2.000 ευρώ!
12:48 Χίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα
12:36 «Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ
12:24 ΗΠΑ: Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο
12:12 Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων
12:00 «Γκρέμισαν» κοσμηματοπωλείο με αγροτικό στο Αίγιο: Πάνω από 30.000 ευρώ η λεία των 5 δραστών
11:48 Kέφι, μπρίο και αβίαστο γέλιο, ΦΩΤΟ
11:40 Πότε πέφτουν οι αργίες το 2026: Τσικνοπέμπτη, Πάσχα και Αγίου Πνεύματος
11:30 Ο ΝΟΠ χωρίς άγχος με Βουλιαγμένη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ