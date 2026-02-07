«Ποντικοί» πιάστηκαν στη φάκα σε Αγρίνιο και Αιτωλικό με λεία κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης από 5.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις

κλοπών, που διαπράχθηκαν σε οικίες στην Αιτωλοακαρνανία.

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών κατηγορούμενων, ενώ σχηματίστηκε

δικογραφία σε βάρος τους για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος τριών ανδρών (δυο ημεδαποί – ένας

αλλοδαπός), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι στις 09-09-2025 διέπραξαν τρεις κλοπές

(δυο τετελεσμένες – μια απόπειρα), σε οικίες σε περιοχές του Αγρινίου

και του Αιτωλικού, αφαιρώντας κοσμήματα, η αξία των οποίων υπερβαίνει

τις -5.000- ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες

έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την

ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».

