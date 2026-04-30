«Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»

Ο πρόεδρος της FIFA έβαλε τέλος στα σενάρια περί αντικατάστασης του

«Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
30 Απρ. 2026 22:11
Pelop News

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στο 76ο συνέδριο της και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, παρά τις φήμες για αντικατάσταση από άλλη Εθνική ομάδα.

«Στο ερχόμενο Μουντιάλ το Ιράν θα πάρει κανονικά μέρος. Είναι λογικό να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το ποδόσφαιρο οφείλει να ενώνει», τόνισε ο Ινφαντίνο στο συνέδριο της FIFA.

Το Ιράν εξασφάλισε τη θέση του στο Μουντιάλ μέσω των προκριματικών και θα ήταν πολύ άδικο να βρεθεί στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων ομάδα που αποκλείστηκε στη διαδικασία των προκριματικών.

