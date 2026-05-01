Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες

Με κεντρικό σύνθημα τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση, τα συνδικάτα κατεβαίνουν στους δρόμους

01 Μάι. 2026 8:45
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά, με συνδικάτα και σωματεία να καλούν σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Κεντρικά συνθήματα των φετινών κινητοποιήσεων είναι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, η διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους μισθούς, καθώς και η έκκληση για ειρήνη και αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσεων. Οι διοργανωτές αναφέρονται επίσης στην ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων απέναντι στις πιέσεις της αγοράς εργασίας και στην ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η Πρωτομαγιά παραμένει ημέρα μνήμης και ταυτόχρονα αφορμή για ανάδειξη των σύγχρονων κοινωνικών και εργασιακών ζητημάτων, με έμφαση στον διάλογο και τη συλλογική διεκδίκηση.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στο Σύνταγμα, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στον Πειραιά, η κινητοποίηση θα γίνει στις 10:30 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο μνημείο των πεσόντων εργατών του 1923.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις και δράσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών και κοινωνικών φορέων.

Προσυγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, οι προσυγκεντρώσεις έχουν οριστεί για τις 9:30 σε διάφορα σημεία του κέντρου, όπως οι Στύλοι Ολυμπίου Διός, η Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, η πλατεία Κοτζιά, η οδός Μπουμπουλίνας, τα Προπύλαια και το Θέατρο Ολύμπια στην οδό Ακαδημίας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι προσυγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν στις 9:45 σε σημεία όπως η συμβολή Τσιμισκή – Αριστοτέλους, Βενιζέλου – Ερμού, Καρόλου Ντηλ – Ερμού και η πλατεία Αγίας Σοφίας, με τη συμμετοχή εργαζομένων από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, μιας ημέρας με ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για το εργατικό κίνημα, αλλά και με σύγχρονα αιτήματα που αφορούν την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
8:30 Το pelop.gr συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά
8:15 Εργατική Πρωτομαγιά: Από το Σικάγο του 1886 έως τις σύγχρονες διεκδικήσεις – Η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων
8:00 Πρωτομαγιά 2026: Κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιόρτασε τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
