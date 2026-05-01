Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά, με συνδικάτα και σωματεία να καλούν σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Κεντρικά συνθήματα των φετινών κινητοποιήσεων είναι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, η διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων με καλύτερους μισθούς, καθώς και η έκκληση για ειρήνη και αποκλιμάκωση των διεθνών εντάσεων. Οι διοργανωτές αναφέρονται επίσης στην ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων απέναντι στις πιέσεις της αγοράς εργασίας και στην ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η Πρωτομαγιά παραμένει ημέρα μνήμης και ταυτόχρονα αφορμή για ανάδειξη των σύγχρονων κοινωνικών και εργασιακών ζητημάτων, με έμφαση στον διάλογο και τη συλλογική διεκδίκηση.

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στο Σύνταγμα, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στον Πειραιά, η κινητοποίηση θα γίνει στις 10:30 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα ακολουθήσει πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο μνημείο των πεσόντων εργατών του 1923.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις και δράσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων, ομοσπονδιών και κοινωνικών φορέων.

Προσυγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, οι προσυγκεντρώσεις έχουν οριστεί για τις 9:30 σε διάφορα σημεία του κέντρου, όπως οι Στύλοι Ολυμπίου Διός, η Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, η πλατεία Κοτζιά, η οδός Μπουμπουλίνας, τα Προπύλαια και το Θέατρο Ολύμπια στην οδό Ακαδημίας.

Στη Θεσσαλονίκη, οι προσυγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν στις 9:45 σε σημεία όπως η συμβολή Τσιμισκή – Αριστοτέλους, Βενιζέλου – Ερμού, Καρόλου Ντηλ – Ερμού και η πλατεία Αγίας Σοφίας, με τη συμμετοχή εργαζομένων από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, μιας ημέρας με ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για το εργατικό κίνημα, αλλά και με σύγχρονα αιτήματα που αφορούν την εργασία και την κοινωνική συνοχή.