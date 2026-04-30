Πάτρα: Γιορτάζει τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ

Γιορτάζει η Πάτρα , που υποδέχεται και φέτος τον Μάη με λουλούδια, μουσική, χορό και τραγούδι, συνδυάζοντας τη χαρά της άνοιξης με τα διαχρονικά μηνύματα της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη

Από την πλευρά του ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει ένα πλούσιο τετραήμερο εκδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε σήμερα (30/4/2026) και απλώνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης, προσφέροντας στους πολίτες στιγμές διασκέδασης, πολιτισμού και συλλογικής συμμετοχής.

Οι δράσεις ξεκίνησαν σήμερα (30/4/2-26) το απόγευμα στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με τα καθιερωμένα Ανθεστήρια και τη γιορτή των χορευτικών συγκροτημάτων. Μάλιστα δύο εξέδρες που έχουν στηθεί στον χώρο, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσμοι και σωματεία θα παρουσιάσουν χορευτικά προγράμματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πλέον με αυτό τον τρόπο, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την τοπική και λαϊκή παράδοση της χώρας μας, μέσα από μουσικές, στολές και χορούς που διατηρούνται ζωντανοί στον χρόνο.

Ήδη περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν πάγκοι με πολύχρωμες άνθινες συνθέσεις, οι οποίες αποτελούν σταθερό στοιχείο της διοργάνωσης. Οι πάγκοι με τα λουλούδια δίνουν έναν ιδιαίτερο ανοιξιάτικο τόνο στην ατμόσφαιρα και θα συμβάλουν στη γιορτινή εικόνα της πόλης. Πάντως πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων ένα ζευγάρι από κάθε χορευτικό συγκρότημα, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που εκπροσωπεί, βρίσκεται στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων για φωτογράφιση.

Το σημαντικό σημείο αναφοράς της πρώτης ημέρας αποτελεί και η πλατεία Ομονοίας, όπου από τις 8.30 το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με λαϊκό γλέντι με την Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια, ενώ θα εμφανιστούν και συγκροτήματα που συμμετείχαν στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων.

Ακολούθως το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, θα πραγματοποιηθεί συναυλία αφιερωμένη στην Εργατική Πρωτομαγιά. Ακολούθως το Σάββατο 2 Μαΐου, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, θα γίνει συναυλία – γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στους πεζόδρομους της Αγίου Νικολάου και της Μαιζώνος, θα διοργανωθεί Open Street Latin Party με το συγκρότημα Cubanita Sextet, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Τέλος οι εκδηλώσεις αυτές φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και συμμετοχής για όλους τους πολίτες. Με όλα αυτά η Πάτρα αποδεικνύει ότι μπορεί να ενώνει τη γιορτή της άνοιξης με τη μνήμη των κοινωνικών αγώνων, προβάλλοντας τη σημασία της συλλογικότητας, της παράδοσης και του πολιτισμού.

