Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη

Με λουλούδια, χορό, μουσική και τραγούδι υποδέχεται και φέτος τον Μάη η Πάτρα, συνδέοντας τον εορτασμό της άνοιξης με τα διαχρονικά μηνύματα και τους αγώνες της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, που ξεκινά από Πέμπτη 30 Απριλίου και απλώνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Η έναρξη των δράσεων θα γίνει στις 7.00 το απόγευμα στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με τα καθιερωμένα Ανθεστήρια και τη γιορτή των χορευτικών συγκροτημάτων. Στις δύο εξέδρες που έχουν στηθεί στον χώρο, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύνδεσμοι και σωματεία θα παρουσιάσουν σύντομα χορευτικά προγράμματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δίνοντας μια εικόνα της τοπικής και λαϊκής παράδοσης. Παράλληλα, περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν οι πάγκοι με τις άνθινες συνθέσεις, που αποτελούν σταθερό στοιχείο της διοργάνωσης.

Σημείο αναφοράς της πρώτης ημέρας θα είναι και η πλατεία Ομονοίας, όπου από τις 8.30 το βράδυ το πρόγραμμα συνεχίζεται με λαϊκό γλέντι. Η Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια, ενώ θα εμφανιστούν και τα τέσσερα τελευταία συγκροτήματα που συμμετείχαν στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων.

Λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, στις 6.00 το απόγευμα, ένα ζευγάρι από κάθε χορευτικό συγκρότημα, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που εκπροσωπεί, θα βρίσκεται στο επάνω μέρος, στις σκάλες της Τριών Ναυάρχων, για φωτογράφιση.

Οι εκδηλώσεις φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και συμμετοχής, όπου ο εορταστικός χαρακτήρας της άνοιξης συνυπάρχει με τη μνήμη και το νόημα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, χωρίς υπερβολές και με έμφαση στη συλλογική παρουσία της πόλης.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 1η ΜΑΪΟΥ – Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, ώρα 12.30

Συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά

«Αμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι»

«Mayday», «Πρωτομαγιά» Festa Del Lavoro, Dia Del Travalo, Tag Der Arbeit, Ekmek Ve Daynisma Gunu

Σάββατο 2 Μαΐου – Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, ώρα 21.00

Συναυλία – γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

Τετάρτη 6 Μαΐου – Πεζόδρομοι Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος.

Open Street Latin Party με το συγκρότημα Cubanita Sextet για την «Παγκόσμια Ημέρα Χορού».

