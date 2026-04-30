Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά

Νίκησε 94-64 και πάει στο Πριγκιπάτο για σκούπα

30 Απρ. 2026 22:59
Απολαυστικός και αρχοντικός ο Ολυμπιακός, διέλυσε με 94-64 την Μονακό και έκανε το 2-0 στις νίκες στη σειρά των play-offs της EuroLeague και έχει μπροστά του τρεις ευκαιρίες για την νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Κορτές, Καρντούμ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Βεζένκοβ 21 (3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 2 (1/9 σουτ), Πίτερς 7 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (3 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 16 (2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 9 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τάις, Ντιάλο 10 (2/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Χέιζ 11 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Στράζελ 10 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 18:20).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 20/31 δίποντα, 15/38 τρίποντα, 9/12 βολές, 43 ριμπάουντ (32 αμυντικά – 11 επιθετικά), 22 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 19/34 δίποντα, 6/30 τρίποντα, 8/9 βολές, 29 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 5 επιθετικά), 17 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 18 φάουλ

Ο επόμενος αγώνας των δύο ομάδων: Το Game 3 της σειράς θα γίνει το βράδυ της Τρίτης (5/5 στις 20:45) στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν του Μόντε Κάρλο.

