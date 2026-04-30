ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο

Αμετάβλητα διατηρεί η ΔΕΗ τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάιο, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στις αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αυξημένη παραγωγή συμβάλλουν στην αντιστάθμιση των αυξήσεων στα ορυκτά καύσιμα στη χονδρική αγορά, επιτρέποντας τη διατήρηση των χρεώσεων στα ίδια επίπεδα.

Η απόφαση αφορά τόσο τα κυμαινόμενα όσο και τα σταθερά προγράμματα της ΔΕΗ, δίνοντας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κινηθούν με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον προγραμματισμό του ενεργειακού κόστους.

Σταθερά τα κυμαινόμενα τιμολόγια

Για τον Μάιο, η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο.

Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,138 ευρώ/kWh, δηλαδή στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αντίστοιχα, σταθερή παραμένει και η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All, στα 0,1378 ευρώ/kWh, προσφέροντας εναλλακτική επιλογή σε πελάτες που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Χωρίς αλλαγές τα μπλε προγράμματα

Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες και τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της για νέους πελάτες.

Τα προγράμματα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline παραμένουν στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα.

Στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, η χρέωση διαμορφώνεται χαμηλότερα, στα 0,132 ευρώ/kWh.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ/kWh, καθώς και 0,095 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Με τον τρόπο αυτόν, η ΔΕΗ ενισχύει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερό τιμολόγιο.

Τα προγράμματα για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης

Το σταθερό μπλε πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά τα οποία επιδιώκουν καλύτερο έλεγχο του μηνιαίου κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Για πελάτες με μεγαλύτερες καταναλώσεις, το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Maxima προσφέρει χρέωση 0,132 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh.

Για την κατανάλωση πάνω από τις 600 kWh, η χρέωση μειώνεται στα 0,092 ευρώ/kWh.

Δυναμική τιμολόγηση με έξυπνο μετρητή

Η ΔΕΗ διαθέτει επίσης προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης, όπως τα ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς.

Στόχος είναι οι καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο ενεργειακό τους κόστος και περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση της κατανάλωσης.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει διαφορετικές επιλογές τιμολόγησης, καλύπτοντας ανάγκες τόσο για σταθερότητα όσο και για ευελιξία, με σαφείς χρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

