Το επίδομα θέρμανσης μπαίνει στην επόμενη φάση των πληρωμών, καθώς η δεύτερη δόση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν είναι ενιαίο, καθώς διαμορφώνεται με βάση την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Το επίδομα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, ενώ δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Κλείνει σήμερα το myΘέρμανση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους δικαιούχους, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση παραμένει ανοιχτή για την υποβολή στοιχείων και τιμολογίων έως και σήμερα, 30 Απριλίου 2026.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα παραστατικά που έχουν δηλώσει, ώστε να αντιστοιχούν στις πραγματικές αγορές καυσίμων ή άλλων μέσων θέρμανσης.

Ο σωστός έλεγχος των στοιχείων είναι απαραίτητος, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές

Η πρώτη πληρωμή αφορούσε την προκαταβολή του 60%, η οποία είχε καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά τη δεύτερη δόση του Μαΐου, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την τρίτη πληρωμή, η οποία αναμένεται να γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η τελευταία αυτή δόση θα αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, καθώς οι συγκεκριμένες δαπάνες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το συνολικό ποσό για το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές της χώρας όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

