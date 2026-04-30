Υποχρεωτικό γίνεται από την 1η Μαΐου το ψηφιακό δελτίο αποστολής για τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα, καθώς τίθεται σε καθολική εφαρμογή η δεύτερη φάση του μέτρου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε αναβληθεί από τον Δεκέμβριο, ωστόσο πλέον η ΑΑΔΕ προχωρά στην πλήρη ενεργοποίησή του, με στόχο την ψηφιακή παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών.

Στην πράξη, κάθε επιχείρηση που διακινεί αγαθά θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή.

QR κωδικός σε κάθε αποστολή

Κάθε αποστολή προϊόντων θα συνοδεύεται από ειδικό QR κωδικό, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή, αλλά και οι φορολογικές αρχές, θα μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση.

Με τον τρόπο αυτόν, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περιορίσει την απόκρυψη εσόδων και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Τα παραστατικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο myDATA, ενώ προβλέπεται και επιπλέον ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον παραλήπτη.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση αγαθών.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που αποστέλλει ή παραλαμβάνει προϊόντα θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο και να χρησιμοποιεί το ψηφιακό παραστατικό για τις μετακινήσεις αγαθών ή αποθεμάτων.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.

Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ για όσες τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το πρόστιμο φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, μαζί με την εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ενισχυθούν και οι έλεγχοι, ώστε οι φορολογικές αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση του νέου ψηφιακού πλαισίου.

