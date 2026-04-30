Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από 1η Μαΐου για τις επιχειρήσεις

Με QR κωδικό σε κάθε διακίνηση και ηλεκτρονική διαβίβαση στο myDATA, η ΑΑΔΕ περνά σε νέο μοντέλο ελέγχου για τις εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

30 Απρ. 2026 16:04
Υποχρεωτικό γίνεται από την 1η Μαΐου το ψηφιακό δελτίο αποστολής για τις επιχειρήσεις που διακινούν αγαθά ή αποθέματα, καθώς τίθεται σε καθολική εφαρμογή η δεύτερη φάση του μέτρου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε αναβληθεί από τον Δεκέμβριο, ωστόσο πλέον η ΑΑΔΕ προχωρά στην πλήρη ενεργοποίησή του, με στόχο την ψηφιακή παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών.

Στην πράξη, κάθε επιχείρηση που διακινεί αγαθά θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή.

QR κωδικός σε κάθε αποστολή

Κάθε αποστολή προϊόντων θα συνοδεύεται από ειδικό QR κωδικό, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή, αλλά και οι φορολογικές αρχές, θα μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση.

Με τον τρόπο αυτόν, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να περιορίσει την απόκρυψη εσόδων και να ενισχύσει τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Τα παραστατικά θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο myDATA, ενώ προβλέπεται και επιπλέον ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον παραλήπτη.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση αγαθών.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που αποστέλλει ή παραλαμβάνει προϊόντα θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο και να χρησιμοποιεί το ψηφιακό παραστατικό για τις μετακινήσεις αγαθών ή αποθεμάτων.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.

Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ για όσες τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το πρόστιμο φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, μαζί με την εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ενισχυθούν και οι έλεγχοι, ώστε οι φορολογικές αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση του νέου ψηφιακού πλαισίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

16:34 Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026
16:33 Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Από το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο γκαλά με λαμπερούς καλεσμένους
16:30 Πάτρα: Πρωτοφανείς βανδαλισμοί στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας ΦΩΤΟ
16:23 HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
16:14 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ο Τραμπ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων
16:06 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Αποψιλώσεις στο 40% της δημοτικής περιουσίας, έρχονται 40 προσλήψεις
16:04 Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από 1η Μαΐου για τις επιχειρήσεις
16:02 σπιράλ προς ΔΕΥΑΠ: Ώρα για άμεσες λύσεις – Προβληματισμός για τη διαρροή λυμάτων στον Γλαύκο
15:56 Πακιστάν: Άνοιξε έξι χερσαίες διαδρομές προς το Ιράν μετά το μπλόκο στο Ορμούζ
15:47 ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση
15:36 Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα με εκπαιδευόμενο οδηγό στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
15:30 Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη
15:27 Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Ρωσία, 1.500 χλμ. από τα σύνορα
15:17 Τραμπ – Πούτιν: Συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την Ουκρανία
15:16 Τάκης Παπαδόπουλος: Το Στρατηγικό έργο “BLUE TECH” INTERREG GREECE – ITALY ενισχύει την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία της Δυτικής Ελλάδας
15:08 Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς
15:06 Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ημέρα για το myΘέρμανση – Πότε μπαίνει η δεύτερη δόση
15:00 Πάτρα: Θρέφουμε την αντοχή στα μικρόβια – Τι έδειξαν τα λύματα της πόλης
14:55 Σκληρό σφυροκόπημα Τσουκαλά σε Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»
14:54 Πάτρα: Πέμπτος θάνατος κρατουμένου σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
