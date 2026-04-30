Μπαράζ ελέγχων στη Δυτική Ελλάδα από την Επιθεώρηση Εργασίας

Με ιδιαίτερη ένταση αναμένεται να «τρέξει» το 2026 το νέο σχέδιο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, στις περιοχές με αυξημένη εποχική δραστηριότητα και υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας.

Ο συνολικός αριθμός των ελέγχων πανελλαδικά τοποθετείται στους 72.133, με σοβαρές πιθανότητες να ξεπεράσει τις 85.000, ακολουθώντας τη δυναμική των προηγούμενων ετών. Από αυτούς, οι 41.710 αφορούν εργασιακές σχέσεις, 25.187 την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενώ 5.236 θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς επιθεωρητές.

Για τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά προγραμματίζονται 3.190 έλεγχοι στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, αριθμός που αποτυπώνει τη βαρύτητα της περιοχής στον συνολικό σχεδιασμό. Παράλληλα, στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, η ευρύτερη γεωγραφική ενότητα που περιλαμβάνει Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά συγκεντρώνει 3.577 ελέγχους.

Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να ενταθούν ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η τουριστική δραστηριότητα κορυφώνεται και αυξάνεται η απασχόληση σε επισιτισμό και καταλύματα.

Στην Πελοπόννησο προγραμματίζονται 1.830 έλεγχοι για τις εργασιακές σχέσεις, με την περιοχή να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο λόγω του συνδυασμού τουρισμού, αγροτικής οικονομίας και κατασκευαστικών έργων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε μεγάλες κατασκευές και τεχνικά έργα, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και σε δραστηριότητες όπου απασχολούνται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες.

Κοινός παρονομαστής για Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο είναι η έντονη παρουσία του τουρισμού και της εστίασης, κλάδοι που βρίσκονται ψηλά στη λίστα προτεραιότητας των ελεγκτών. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι έλεγχοι σε καταλύματα κατά 7,6% και στην εστίαση κατά 7,5%.

Οι Αρχές δίνουν έμφαση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά, αλλά και σε όσες δεν έχουν ελεγχθεί τα τελευταία τρία χρόνια ή έχουν ιστορικό παραβάσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, το 20% των ελέγχων θα αφορά κατασκευές και τεχνικά έργα, ενώ το 30% θα βασίζεται σε εξειδικευμένη ανάλυση κινδύνου. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν η τήρηση μέτρων για τη θερμική καταπόνηση, τα δικαιώματα εργαζομένων με αναπηρία και οι συνθήκες εργασίας σε κλάδους υψηλής επικινδυνότητας.

DELIVERY ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ

Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε νέους τομείς, όπως οι υπηρεσίες διανομής και ταχυμεταφορών, αλλά και στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα εργαζομένων και εργοδοτών.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή παραβάσεων, αλλά επιδιώκει τη συνολική συμμόρφωση της αγοράς εργασίας. Για τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου η εποχικότητα και η ευελιξία στην απασχόληση δημιουργούν αυξημένες προκλήσεις, οι έλεγχοι αναμένεται να λειτουργήσουν ως κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.

