Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε πτωτικό έδαφος για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων.

Παρά τη διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων, ο Απρίλιος έκλεισε με ισχυρή μηνιαία άνοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια αγορά διατήρησε σημαντικό μέρος της δυναμικής της μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 30 Απριλίου, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 12,01 μονάδες ή 0,55%, κλείνοντας στις 2.188,68 μονάδες.

Το εύρος διακύμανσης ανήλθε σε 27 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.187,36 μονάδες και υψηλό τις 2.214,36 μονάδες.

Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με κέρδη 5,99%, ενώ η απόδοση του Χρηματιστηρίου από την αρχή του 2026 διαμορφώνεται στο 3,21%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,41%.

Υπενθυμίζεται ότι η Euronext Athens θα παραμείνει κλειστή αύριο λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς.

Με πτώση άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Οι τράπεζες πίεσαν την αγορά

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων, οδηγώντας την αγορά χαμηλότερα.

Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψαν απώλειες άνω του 3%, με τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται της ημερήσιας πτώσης.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στα βιομηχανικά blue chips λειτούργησε αντισταθμιστικά, περιορίζοντας τις συνολικές απώλειες της αγοράς.

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY να κινούνται ανοδικά.

Αξιόλογα κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Cenergy, με τη δεύτερη να διευρύνει το ιστορικό υψηλό της.

Κατοχύρωση κερδών πριν από την Πρωτομαγιά

Η νευρικότητα στη σημερινή συνεδρίαση συνδέθηκε και με την αργία της Πρωτομαγιάς, καθώς αρκετοί επενδυτές επέλεξαν να κατοχυρώσουν θέσεις πριν από το τριήμερο.

Η κίνηση αυτή ενίσχυσε τη διάθεση για αυξημένη ρευστότητα, ειδικά μετά την έντονη ανοδική πορεία του Απριλίου.

Παρότι ο μήνας έκλεισε με εντυπωσιακή απόδοση και οι εισηγμένες καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας, που ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, η διεθνής συγκυρία φαίνεται να επιβάλλει προσωρινή παύση στη δυναμική του ΧΑ.

Στο επίκεντρο παρέμειναν και οι δημοσιεύσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025, οι οποίες συνοδεύονται από γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, ύψους 6,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 πριν από την έναρξη των συναλλαγών, επηρεάζοντας τη διαμόρφωση της τάσης στον τραπεζικό κλάδο.

Γεμάτο το ημερολόγιο αποτελεσμάτων

Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα πυκνή σε ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία για τη χρήση του 2025.

Μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν ή αναμένεται να ανακοινώσουν επιδόσεις περιλαμβάνονται οι Aktor, ΕΥΔΑΠ, Galaxy Cosmos Mezz, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Βογιατζόγλου, Unibios, Fais Group, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, CPLP Shipping Holdings, Quality and Reliability, Attica Group, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Δομική Κρήτης, AVE, Ικτίνος, Μπήτρος Συμμετοχική, Interwood Ξυλεμπορία, Yalco, Medicon, Ιατρικό Αθηνών, Αγροτικός Οίκος Σπύρου και Τεχνική Ολυμπιακή.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.

Οι διεθνείς αγορές και οι κεντρικές τράπεζες

Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street κινείται μεικτά στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αποτελέσματα των Magnificent Seven και την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,9%, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί οριακά και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,5%.

Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,5% – 3,75%, ωστόσο η ψηφοφορία με αποτέλεσμα 8-4 ανέδειξε τον μεγαλύτερο εσωτερικό διχασμό από το 1992.

Η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει και σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις, με τα στοιχεία για το ΑΕΠ α’ τριμήνου και τον δείκτη PCE για τον πληθωρισμό.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά, παρά το επιφυλακτικό περιβάλλον που διαμορφώνουν η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια, με τους αναλυτές να αναζητούν πλέον ενδείξεις για τη μελλοντική καθοδήγηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τους σχεδιασμούς για τον πληθωρισμό.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,1%, ο γερμανικός DAX κατά 0,9%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,5% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,1%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



