Πρόστιμα σε Ferrero και γαλακτοβιομηχανία για υπέρβαση στο περιθώριο κέρδους

Οι πρώτες αποφάσεις μετά τους ελέγχους στην αγορά δείχνουν ότι η Αρχή περνά από τις διαπιστώσεις στις κυρώσεις, με σοκολάτες και γαλακτοκομικά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

30 Απρ. 2026 17:07
Pelop News

Τα πρώτα πρόστιμα για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, οι πρώτοι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για το ανώτατο επιτρεπόμενο περιθώριο κέρδους.

Τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 ευρώ και αφορούν 19 κωδικούς προϊόντων.

Πρόστιμο στη Ferrero για 12 κωδικούς

Συγκεκριμένα, η Ferrero International SA Greece, στην κατηγορία της σοκολάτας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 63.371 ευρώ.

Η παράβαση αφορά υπέρβαση του πλαφόν μικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής.

Παράλληλα, εταιρεία του κλάδου των γαλακτοκομικών βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 44.431 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε αντίστοιχη υπέρβαση σε 7 κωδικούς.

Το διάστημα που αφορούν οι παραβάσεις

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν για το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Συνδέονται με την εφαρμογή του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αγορά και την προστασία των καταναλωτών.

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα αποτελούν τα πρώτα αποτελέσματα της επεξεργασίας των φακέλων που άνοιξαν μετά την έναρξη των στοχευμένων ελέγχων.

Συνεχίζεται η εξέταση φακέλων

Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η Αρχή συνεχίζει την εξέταση και άλλων υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη σε ευρύτερο φάσμα της αγοράς.

Ωστόσο, δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό των φακέλων που εξετάζονται ή για το εύρος των υποθέσεων που εκκρεμούν.

