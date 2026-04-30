Παραλίες: Παράταση έως τις 31 Μαΐου για αιτήσεις παραχώρησης απλής χρήσης

Η νέα προθεσμία δίνει επιπλέον χρόνο σε επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης σε αιγιαλό ή παραλία.

30 Απρ. 2026 17:42
Pelop News

Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026 δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο.

Την παράταση ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας ακόμη έναν μήνα στους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα, 30 Απριλίου, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ποιους αφορά η παράταση

Η παράταση αφορά όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία που επιθυμούν να αιτηθούν παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.

Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι έχουν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ΥΠΟΙΚ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
