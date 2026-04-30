Παραλίες: Παράταση έως τις 31 Μαΐου για αιτήσεις παραχώρησης απλής χρήσης
Η νέα προθεσμία δίνει επιπλέον χρόνο σε επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης σε αιγιαλό ή παραλία.
Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026 δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο.
Την παράταση ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας ακόμη έναν μήνα στους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα, 30 Απριλίου, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 31 Μαΐου 2026.
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Ποιους αφορά η παράταση
Η παράταση αφορά όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία που επιθυμούν να αιτηθούν παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.
Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι έχουν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ΥΠΟΙΚ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News