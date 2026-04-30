Παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026 δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο.

Την παράταση ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας ακόμη έναν μήνα στους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα, 30 Απριλίου, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ποιους αφορά η παράταση

Η παράταση αφορά όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία που επιθυμούν να αιτηθούν παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας.

Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι έχουν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το ΥΠΟΙΚ.

