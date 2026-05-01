Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ

Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο του Ολυμπιακός – Μονακό στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό έβρισε τους διαιτητές και έδειξε με τα δάχτυλά του πως χρηματίζονται και έτσι κινδυνεύει με βαριά καμπάνα.

Μια ημέρα μετά από το επεισόδιο έδειξε μετανιωμένος που πλήγωσε την Μονακό και τόνισε πως δεν θα μιλήσει ξανά στους διαιτητές.

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πίσω στη σειρά» έγραψε στα social media.

I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better. Back to the series….. — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026

