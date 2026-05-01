Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό έβρισε τους διαιτητές και έδειξε με τα δάχτυλά του πως χρηματίζονται και έτσι κινδυνεύει με βαριά καμπάνα.

01 Μάι. 2026 20:49
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο του Ολυμπιακός – Μονακό στο ΣΕΦ.

Μια ημέρα μετά από το επεισόδιο έδειξε μετανιωμένος που πλήγωσε την Μονακό και τόνισε πως δεν θα μιλήσει ξανά στους διαιτητές.

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πίσω στη σειρά» έγραψε στα social media.

21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
