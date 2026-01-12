Ηλικιωμένη εντοπίστηκε απανθρακωμένη στη Θεσσαλονίκη

Τραγική κατάληξη για ηλικιωμένη που βρέθηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι, όπου διέμνε στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τη φωτιά το απόγευμα της Κυριακής 11/1/2026 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Το σπίτι που ζούσε η 89χρονη κάηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

