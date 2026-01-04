Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»

Έντονο πατρινό «χρώμα» είχε η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών κι κτηνοτροφών που έγινε το μεσημέρι στα Μαλγαρα και αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα .

Ανάμεσα τους ήταν και αγρότες από την Αχαΐα, όπως η πρόεδρος του Αγροκτονητροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθήνα Ηλιόπουλου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννης Μποδιώτης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας Αλέκος Θανόπουλος οι οποίοι κατέθεσαν τα αιτήματα της περιοχής, ενώ στο πλευρό τους ήταν και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας.

Εκ μέρους του συντονιστικού του μπλόκο της Εγλυκάδας συμμετείχε στην σύσκεψη στα Μάλγαρα η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου Αθήνα Ηλιόπουλου η οποία επιστρέφει στην Πάτρα και κατά την διάρκεια του ταξιδιού μίλησε στο Pelop.gr.

Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!

«Συμμετείχαμε στην σύσκεψη, ενημερωθήκαμε για όλα και αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, κάτι που θα γίνει και στην Αχαΐα σε κομβικά σημεία που θα αποφασίσουμε το επόμενο διάστημα» δήλωσε και έδωσε το πνεύμα για τις δράσεις που θα ακολουθούσουν το διήμερο Πέμπτη-Παρασκευή.

