Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»

Οι εκπρόσωποι των σωματείων θα ενημερώσουν τους συναδέρφους τους για τις εξελίξεις

Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
04 Ιαν. 2026 17:30
Pelop News

Έντονο πατρινό «χρώμα» είχε η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών κι κτηνοτροφών που έγινε το μεσημέρι στα Μαλγαρα και αποφάσισε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα .

Ανάμεσα τους ήταν και αγρότες από την Αχαΐα, όπως η πρόεδρος του Αγροκτονητροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθήνα Ηλιόπουλου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννης Μποδιώτης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας Αλέκος Θανόπουλος οι οποίοι κατέθεσαν τα αιτήματα της περιοχής, ενώ στο πλευρό τους ήταν και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας.

Εκ μέρους του συντονιστικού του μπλόκο της Εγλυκάδας συμμετείχε στην σύσκεψη στα Μάλγαρα η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου Αθήνα Ηλιόπουλου η οποία επιστρέφει στην Πάτρα και κατά την διάρκεια του ταξιδιού μίλησε στο Pelop.gr.

Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!

«Συμμετείχαμε στην σύσκεψη, ενημερωθήκαμε για όλα και αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, κάτι που θα γίνει και στην Αχαΐα σε κομβικά σημεία που θα αποφασίσουμε το επόμενο διάστημα» δήλωσε και έδωσε το πνεύμα για τις δράσεις που θα ακολουθούσουν το διήμερο Πέμπτη-Παρασκευή.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
15:09 Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ