Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

Στην Τροχαία παραδόθηκε ο 49χρονος οδηγός που αναζητούνταν για το τροχαίο δυστύχημα στην Ηλιούπολη με θύμα 64χρονο.

22 Απρ. 2026 18:54
Pelop News

Στις αρχές παραδόθηκε ο 49χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 64χρονο μοτοσικλετιστή στην Ηλιούπολη. Ο άνδρας παρουσιάστηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, έπειτα από σχετική αναζήτηση των αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Οπτικό υλικό που ήρθε στο φως δείχνει ένα πράσινο αυτοκίνητο να κινείται κοντά στη μοτοσικλέτα πριν το συμβάν, χωρίς να έχει διαπιστωθεί με σαφήνεια αν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο οχημάτων. Μετά το ατύχημα, ο οδηγός του αυτοκινήτου και δύο ακόμη άτομα κατέβηκαν και προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός φέρεται να μετακίνησε το όχημά του και να το στάθμευσε σε μικρή απόσταση από το σημείο. Αν και παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα, αποχώρησε λίγο αργότερα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην αναζήτησή του μέχρι την τελική του εμφάνιση στην Τροχαία.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του 64χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο άνδρας της συνήθιζε να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη διαδρομή, ιδιαίτερα σε ημέρες αργίας. Όπως δήλωσε, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ο τραυματισμός στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και οδήγησε στον θάνατό του μέσα σε λίγες ώρες.

