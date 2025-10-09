Ιλίσια – Επίθεση σε ντισκοτέκ: Τα κρίσιμα λάθη του δράστη, τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει στοιχεία από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του άνδρα

Ιλίσια - Επίθεση σε ντισκοτέκ: Τα κρίσιμα λάθη του δράστη, τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
09 Οκτ. 2025 8:48
Pelop News

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη βομβιστική επίθεση σε ντισκοτέκ στην καρδιά της Αθήνας, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματο να αξιοποιούν νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων.

ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Ο δράστης, ντυμένος με σκούρα ρούχα, κουκούλα και χειρουργική μάσκα, τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ στις 21:57. Λίγα λεπτά αργότερα, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση σε μια περιοχή της Αθήνας, όπου ήταν γεμάτα εκείνη την ώρα τόσο ξενοδοχεία όσο και εστιατόρια.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι αστυνομικές πηγές, ο άνδρας έκανε δύο σημαντικά λάθη που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τον εντοπισμό του: Δεν φορούσε γάντια, γεγονός που επιτρέπει την πιθανή ανεύρεση αποτυπωμάτων από την τσάντα που περιείχε την εκρηκτική ύλη και τον πυροκροτητή, ενώ ήταν ενεργό κινητό τηλέφωνο, που μπορεί να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την ανίχνευση των κινήσεών του.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για άδεια άρσης απορρήτου επικοινωνιών, ώστε να εντοπιστεί το συγκεκριμένο κινητό και να συγκεντρωθεί περαιτέρω οπτικό υλικό. Οι αρχές ελπίζουν ότι αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη.
