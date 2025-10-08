ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον δράστη της έκρηξης στη ντισκοτέκ «Jacky.O.», στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Στο υλικό φαίνεται ένας άνδρας με κουκούλα και μάσκα να πλησιάζει το σημείο κρατώντας μια χάρτινη σακούλα, μέσα στην οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ., βρισκόταν εκρηκτικός μηχανισμός υψηλής ισχύος, μικρής όμως ποσότητας. Ο άνδρας αφήνει τη σακούλα έξω από την πόρτα του καταστήματος και απομακρύνεται με ταχύ βήμα. Τρία λεπτά αργότερα, σημειώνεται ισχυρή έκρηξη, που προκάλεσε ζημιές στην πρόσοψη και σε σταθμευμένα οχήματα.

«Περίπου στις 22:00 με παίρνουν από το ξενοδοχείο δίπλα και μου λένε “σου έχουν βάλει βόμβα στην πόρτα του μαγαζιού”. Πήρα την κάρτα από την κάμερα και την έδωσα στην Αστυνομία. Φαίνεται ξεκάθαρα ένας άνδρας με μάσκα και κουκούλα να αφήνει τη σακούλα, τρία λεπτά πριν την έκρηξη», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είχε δεχθεί καμία απειλή ή προειδοποίηση: «Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Δεν με είχε πλησιάσει κανείς».

Η Δίωξη Εκβιαστών εξετάζει το ενδεχόμενο το χτύπημα να αποτελεί μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη από ανθρώπους της νύχτας, στο πλαίσιο εκβιασμών και προειδοποιητικών ενεργειών που συνηθίζονται στον χώρο.

Παράλληλα, δύο αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν διαφορετικές περιγραφές του περιστατικού. Ο ένας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα να αφήνει κάτι στην είσοδο και να φεύγει τρέχοντας, ενώ ο δεύτερος δήλωσε ότι κάποιος πέταξε μια χάρτινη σακούλα από αυτοκίνητο που περνούσε τη Μιχαλακοπούλου. «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, νόμιζα πως ήταν κεραυνός», είπε κάτοικος της περιοχής.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο ένας τουρίστας που διέμενε σε διπλανό ξενοδοχείο έχασε προσωρινά μέρος της ακοής του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών συνέλεξαν υπολείμματα της βόμβας για ανάλυση, ενώ η Αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία και μαρτυρίες για την ταυτοποίηση του βομβιστή και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του.





