Ινδία: Αεροσκάφη έκαναν παράλληλα απογείωση και προσγείωση στο Μουμπάι ΒΙΝΤΕΟ

Μάρτυρες ενός σοκαριστικού θεάματος έγιναν όσοι βρίσκονταν σε αεροδρόμιου της Ινδίας.

Την τρομακτική στιγμή που ένα αεροπλάνο προσγειωνόταν, ενώ ένα άλλο απογειωνόταν, από τον ένα και μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία, κατέγραψαν άνθρωποι που ήταν παρόντες στο συμβάν. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (08.06.2024) με τα αεροπλάνα να ανήκουν στις εταιρίες Air India και IndiGo.

Από τον έναν και μοναδικό διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης στο εν λόγω αεροδρόμιο εκτελούνται 46 αναχωρήσεις-αφίξεις ανά ώρα.

Σύμφωνα με το newsit, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να δίνουν το πράσινο φως σε δύο απογειώσεις και δύο προσγειώσεις σε διάστημα τριών λεπτών αλλά ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι και μικρότερος αν η ορατότητα είναι καλή.

Πάντως η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και έχει ήδη θέσει σε διαθεσιμότητα τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ήταν βάρδια τα επίμαχα δευτερόλεπτα.

Planes of two flights ‘Indigo’ and ‘Air India’ escaped from colliding with each other on the runway of Mumbai Airport in India. After all, who is the one planning this big accident…?

— I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) June 9, 2024