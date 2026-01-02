Ινδία: Δέκα νεκροί από μολυσμένο νερό στην πιο καθαρή πόλη της χώρας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.400 κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μετά από εκτεταμένο ξέσπασμα διάρροιας που συνδέεται με μολυσμένο πόσιμο νερό στην περιοχή Μπαγκιραθπούρα, στην πόλη Ιντόρε της πολιτείας Μάντια Πραντές, στην κεντρική Ινδία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η κρίση φαίνεται να προκλήθηκε όταν διαπιστώθηκε διαρροή σε βασικό αγωγό ύδρευσης κοντά σε αστυνομικό φυλάκιο της περιοχής. Στο ίδιο σημείο είχε κατασκευαστεί τουαλέτα, γεγονός που, όπως εκτιμάται, οδήγησε στη μόλυνση του δικτύου και στη διάδοση του προβλήματος στους κατοίκους.

Όπως δήλωσε ο διοικητικός υπάλληλος Σράβαν Βέρμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, στέλνοντας ιατρικά κλιμάκια για ελέγχους από σπίτι σε σπίτι. Παράλληλα, διανέμονται δισκία χλωρίου στους κατοίκους, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση του νερού και να αποφευχθούν νέα κρούσματα.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η Ιντόρε θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα πρότυπο υγιεινής, έχοντας αναδειχθεί ως η πιο καθαρή πόλη της Ινδίας για οκτώ συνεχόμενα χρόνια στην εθνική κατάταξη καθαριότητας. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της μόλυνσης συνεχίζονται.

