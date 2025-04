Ινδία: Δεκάδες νεκροί από επίθεση ενόπλων σε τουρίστες στο ινδικό Κασμίρ

Τουλάχιστον 24 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε τουρίστες στο ινδικό Κασμίρ, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χωρίς να κατονομαστεί.

«Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Κασμίρ για την επίθεση στους τουρίστες.

Ινδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν τουλάχιστον 20 νεκρούς από την επίθεση.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

A Kashmiri Muslim man helped all those people who were injured in the attack and took them to the hospital.

While helping, he did not ask anyone’s name and religion.

This is Kashmiriyat, this is Islam!#PahalgamTerrorAttack #Pahalgam #TerroristAttack #Kashmir #PahalgamAttack pic.twitter.com/jJRGXpDS7u

— Md. Arman (@MdArmanINC) April 22, 2025