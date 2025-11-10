Ινδία: Έκρηξη κοντά στο εμβληματικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε σταθμό Μετρό, κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, με αναφορές να μιλούν για τουλάχιστον 8 νεκρούς και πάνω από 10 τραυματίες.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

“Viewer discretion is advised” An explosion was reported in a car near Gate No. 1 of Delhi’s Red Fort metro station. Atleast 8 people have been killed and several people are reported injured. The exact cause of the blast is yet to be determined. Map: Google Earth Studio — The Indian Express (@IndianExpress) November 10, 2025



Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

