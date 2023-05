Στους 24 ανέρχονται οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ινδία, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Indore, την μεγαλύτερη πόλη στην κεντρική πολιτεία Madhya Pradesh.

Εκτός από τους νεκρούς, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Indore, την μεγαλύτερη πόλη στην κεντρική πολιτεία Madhya Pradesh, ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι και τρία παιδιά.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το Indore όταν έπεσε πάνω στο κιγκλίδωμα της γέφυρας και προσέκρουσε σε στεγνή κοίτη ποταμού σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

#BreakingNews #viralvideo

#BusAccident at least 15 people died, while 25 sustained injuries after a bus fell off a bridge, in #Khargone district in Madhya Pradesh. #RoadSafety #KhargoneBusAccident #MadhyaPradesh#RoadAccident #accident pic.twitter.com/KnuXWdJtLh

— INDIA TODAY (@India_To_Today) May 9, 2023