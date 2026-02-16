Ινδία: Κατάσχεσε σε έναν μήνα τρία τάνκερ που σχετίζονται με το Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Στοχεύει να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα από το να χρησιμοποιούνται για μεταφορές πετρελαίου

Ινδία: Κατάσχεσε σε έναν μήνα τρία τάνκερ που σχετίζονται με το Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
16 Φεβ. 2026 18:11
Pelop News

Από την Ινδία κατασχέθηκαν αυτόν τον μήνα τρία δεξαμενόπλοια που σχετίζονται με το Ιράν και τελούν υπό το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ενέτεινε την επιτήρηση στη θαλάσσια ζώνη της για να περιορίσει το παράνομο εμπόριο, δήλωσε σήμερα πηγή που έχει άμεση γνώση του ζητήματος.

Η Ινδία στοχεύει να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα από το να χρησιμοποιούνται για μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο εν πλω, γεγονός που κάνει δυσδιάκριτη την προέλευση των φορτίων πετρελαίου, προσέθεσε η πηγή. Οι κατασχέσεις και η τεταμένη επιτήρηση επακολούθησαν της βελτίωσης στις σχέσεις ΗΠΑ- Ινδίας. Η Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε ανακοινώσει ότι θα μειώσει τους δασμούς εισαγωγής σε ινδικά προϊόντα στο 18% από το 50%, καθώς το Νέο Δελχί συμφώνησε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Τα πλοία Stellar Ruby, Asphalt Star, και Al Jafzia που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων άλλαζαν συχνά τις ονομασίες τους για να αποφύγουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου των παράκτιων κρατών, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι ιδιοκτήτες του έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

Οι ινδικές αρχές ανέφεραν σε ανάρτηση τους στην πλατφόρμα Χ στις 6 Φεβρουαρίου ότι αναχαίτισαν τα τρία πλοία σε απόσταση 100 ναυτικών μιλίων από το Μουμπάι, αφότου διαπίστωσαν ύποπτη δραστηριότητα σε δεξαμενόπλοιο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ινδίας. Η ανάρτηση αργότερα διαγράφηκε, αλλά η πηγή επιβεβαίωσε τώρα ότι τα τρία πλοία οδηγήθηκαν με συνοδεία στο Μουμπάι για περαιτέρω έρευνα.

Η ινδική Ακτοφυλακή έκτοτε έχει θέσει περίπου 55 σκάφη και 10 με 12 αεροσκάφη σε εικοσιτετράωρη ετοιμότητα στις θαλάσσιες της ζώνες, σύμφωνα με την πηγή.

Κυρώσεις από τις ΗΠΑ
Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο είχε επιβάλει κυρώσεις στα πλοία Global Peace, Chil 1, και Glory Star 1, με αριθμούς ΙΜΟ που αντιστοιχούν στα πλοία που κατασχέθηκαν από την Ινδία.

Δύο από τα τρία δεξαμενόπλοια συνδέονται με το Ιράν, με το Al Jafzia να έχει μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης από το Ιράν στο Τζιμπουτί το 2025 και το Stellar Ruby υπό ιρανική σημαία, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group).

Το δεξαμενόπλοιο Asphalt Star επιχειρούσε κυρίως σε ταξίδια γύρω από την Κίνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Το πετρέλαιο και τα καύσιμα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις πωλούνται συχνά με μεγάλες εκπτώσεις λόγω των κινδύνων που διατρέχουν, με τους μεσολαβητές να διακινούν φορτία μέσω πολύπλοκών δομών πλοιοκτησίας, πλαστών εγγράφων και μεταφορών στη μέση της θάλασσας, που δυσχεραίνουν την επιβολή του νόμου.

