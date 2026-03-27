Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ

Πάντως η  Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της

Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ
27 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Κορυφώνεται η κρίση των καυσίμων στην Ινδία με τα πρατήρια να μετατρέπονται σε τόπους σκληρών επεισοδίων για μερικά λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.


Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο.

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ