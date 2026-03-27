Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ

Κορυφώνεται η κρίση των καυσίμων στην Ινδία με τα πρατήρια να μετατρέπονται σε τόπους σκληρών επεισοδίων για μερικά λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.

Indian police have been deployed at petrol pumps in Gujarat amid panic over potential fuel shortages, as Iran’s blockade of the Strait of Hormuz disrupts a route that carries over 40% of India’s crude imports. pic.twitter.com/vjnBi9vBIA — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026



Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο.

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



