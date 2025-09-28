Ινδία: Σοκαριστική δολοφονία 5χρονου, 25χρονος το αποκεφάλισε μπροστά στη μάνα του – Λιντσαρίστηκε ο δράστης από κατοίκους

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδία η δολοφονία ενός πεντάχρονου αγοριού στην επαρχία Μαντγιά Πραντές. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 25χρονος άνδρας εισέβαλε στην αυλή του σπιτιού όπου έπαιζε το παιδί και το αποκεφάλισε, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Η μητέρα προσπάθησε να το προστατεύσει, όμως τραυματίστηκε και η ίδια κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της έσπευσαν στο σημείο και, σε κατάσταση οργής, ακινητοποίησαν και ξυλοκόπησαν τον δράστη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 25χρονος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του αρκετές ημέρες νωρίτερα και φέρεται να είχε επιχειρήσει κλοπή σε κατάστημα λίγο πριν το έγκλημα.

