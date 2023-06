Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 179 τραυματίες σε σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 179 νοσηλεύονται στην Ινδία όταν επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αφού συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Balasore της Odisha.

Το Coromandel Express, που εκτελεί δρομολόγια από την Καλκούτα στο Chennai, εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε στην απέναντι τροχιά.

«Σχεδόν 50 ασθενοφόρα μεταφέρουν τραυματίες», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

#BREAKING: Coromandel Express Train has met with an accident near Bahanaga railway station in Balasore district of Odisha. Several passengers are reportedly injured. More details are awaited. Emergency control room number: 6782262286 pic.twitter.com/NBKXpy0Qcc

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 2, 2023