Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας

Η αστυνομία ερευνά πιθανή τρομοκρατική ενέργεια κατά τη διάρκεια προσευχής της Παρασκευής

07 Νοέ. 2025 11:27
Έκρηξη σε τζαμί εντός του συγκροτήματος του κρατικού λυκείου SMAN 72, στην περιοχή Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας τον τραυματισμό 54 ατόμων κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής. Η αστυνομία, μέσω του επικεφαλής της Ασέπ Εντί Σουχέρι, ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, υπέστησαν ελαφρούς έως σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 τοπική ώρα (07:30 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κηρύγματος, όταν ακούστηκαν δύο εκρήξεις από την πίσω πλευρά του τζαμιού. Το σχολείο βρίσκεται εντός στρατιωτικού συγκροτήματος του Πολεμικού Ναυτικού (Kodamar TNI AL), κάτι που ενέτεινε την άμεση κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας. Ειδικές μονάδες της αστυνομίας περικύκλωσαν το χώρο, ενώ ασθενοφόρα στάθμευσαν επιτόπου για την απομάκρυνση των θυμάτων. Εικόνες από το εσωτερικό του τζαμιού δείχνουν περιορισμένες ζημιές, κυρίως από καπνό και θραύσματα, χωρίς καταστροφές στη δομή του κτιρίου.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, οι αρχές εντόπισαν στο σημείο υλικά κατασκευής βομβών, πυροβόλα όπλα και ένα γιλέκο αντιβλητικό, υποδηλώνοντας πιθανή τρομοκρατική δραστηριότητα. Επιπλέον, βρέθηκε αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο με χαραγμένα ονόματα μαζικών δραστών, όπως ο Alexander Bissonnette (υπεύθυνος για επίθεση σε τζαμί στο Κεμπέκ του Καναδά) και ο Brenton Tarrant (δράστης της επίθεσης στο Χριστσούρτς της Νέας Ζηλανδίας), μαζί με φράσεις όπως «For Agatha» και «Welcome to Hell». Μια μαρτυρία μαθητή της 11ης τάξης ισχυρίζεται ότι τα εκρηκτικά πιθανώς μεταφέρθηκαν από συμμαθητή του που υπέφερε από σχολικό εκφοβισμό.

Η Εθνική Μονάδα Αντιτρομοκρατίας (Densus 88) ερευνά τυχόν τρομοκρατικές συνδέσεις, ενώ ο κυβερνήτης της Τζακάρτας, Πραμόνο Ανουνγκ, μετέβη επιτόπου για επιτόπια ενημέρωση. Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει περαιτέρω, ενώ το γραφείο του δημάρχου και οι εθνικές αρχές δεν ήταν άμεσα προσβάσιμες. Τοπικά δίκτυα όπως KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς και στρατιωτικούς να φρουρούν την περιοχή, ενώ μαθητές περιγράφουν σκηνές πανικού με καπνό και κραυγές.
