Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αγνοούμενου αεροσκάφους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
18 Ιαν. 2026 10:57
Pelop News

Οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 ότι εντοπίστηκαν συντρίμμια του δικινητήριου αεροσκάφους τύπου ATR 42-500 που αγνοείτο από το μεσημέρι του Σαββάτου, στην επαρχία Νότιας Κελέβης. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος των 11 επιβαινόντων (οκτώ μέλη πληρώματος και τρία στελέχη του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων).

Το αεροσκάφος, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport και ήταν μισθωμένο από το υπουργείο, εκτελούσε αποστολή εποπτείας αλιείας. Αναχώρησε από τη Γιογκιακάρτα με προορισμό τη Μακάσαρ, πρωτεύουσα της Νότιας Κελέβης, και έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας περίπου στις 13:30 τοπική ώρα (07:30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μάρος.

Το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους, σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24, καταγράφηκε γύρω στις 06:20 ώρα Ελλάδας, σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του αεροδρομίου Μακάσαρ.

Εντοπισμός και επιχειρήσεις διάσωσης

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν από ελικόπτερα σκορπισμένα σε διάφορα σημεία σε ορεινή, δύσβατη περιοχή καλυμμένη από πυκνή ομίχλη, περίπου 1.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτας. Ο εντοπισμός έγινε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, ομίχλη και ορεινό έδαφος), όπως ανέφερε ο Άντι Σουλτάν, στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στην περιοχή, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι θα αναπτυχθούν άμεσα 1.200 διασώστες για την ανάσυρση των αγνοουμένων. «Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η έρευνα για τα θύματα και ελπίζουμε να ανασύρουμε με ασφάλεια επιζώντες», τόνισε.

Το ATR 42-500 είναι δικινητήριο turboprop αεροσκάφος της γαλλοϊταλικής ATR, που χρησιμοποιείται συχνά σε περιφερειακές και τοπικές πτήσεις με χωρητικότητα 42–50 επιβατών.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να εστιάζουν στην ανεύρεση και διάσωση των 11 επιβαινόντων.

 

