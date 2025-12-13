Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί μετά τις φονικές πλημμύρες-Επικρίσεις για την απουσία κήρυξης έκτακτης καταστροφής

Σε μία από τις πιο βαριές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η Ινδονησία μετρά πάνω από 1.003 νεκρούς και 218 αγνοούμενους μετά τις σαρωτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τις επαρχίες της Σουμάτρας. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια κρίση τεράστιας κλίμακας, την ώρα που η κυβέρνηση κατηγορείται ότι άργησε να ενεργοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που έπληξαν τις επαρχίες Βόρεια Σουμάτρα, Δυτική Σουμάτρα και Άτσεχ έχει φτάσει τους 1.003. Άλλοι 218 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινά καταλύματα.

Οι καταστροφές προκλήθηκαν από ισχυρές τροπικές καταιγίδες και βροχοπτώσεις της περιόδου των μουσώνων, οι οποίες έπληξαν μέσα στον μήνα μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ασίας, από την Ινδονησία έως τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, αλλά και χώρες της νότιας Ασίας, όπως η Σρι Λάνκα. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 5.400, ενώ οι ζημιές στις υποδομές και τις κοινότητες θεωρούνται τεράστιες.

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές καταστροφές στο νησί της Σουμάτρας, ιδίως στην επαρχία Άτσεχ, που εξακολουθεί να κουβαλά τις μνήμες του σεισμού και του τσουνάμι του 2004. Οι αρχές υπολογίζουν ότι το κόστος ανοικοδόμησης μπορεί να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 3,1 δισ. δολάρια).

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Ινδονησίας βρίσκεται αντιμέτωπη με επικρίσεις επειδή δεν κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, κάτι που –όπως τονίζουν ειδικοί και τοπικοί αξιωματούχοι– θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαδικασίες διάσωσης και ανακούφισης των πληγέντων. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Σρι Λάνκα, η Τζακάρτα δεν έχει ζητήσει διεθνή συνδρομή.

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο επισκέφθηκε εκ νέου τις πληγείσες περιοχές, διαβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες στα κέντρα εκκένωσης είναι επαρκείς και ότι οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν για το άνοιγμα δρόμων στις πιο απομονωμένες κοινότητες, όπως το Τακενγκόν.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω των φυσικών συνθηκών, αλλά οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα και η παροχή τροφίμων και βοήθειας παραμένει επαρκής».

