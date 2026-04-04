Ιωάννα Τούνη: Πήγε να γιορτάσει τη δικαστική απόφαση και βρέθηκε απέναντι σε έναν από τους καταδικασμένους

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε όσα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, όταν βγήκε με φίλους της για να γιορτάσει την έκβαση της δίκης για την υπόθεση revenge porn που την αφορούσε προσωπικά. Όπως ανέφερε, η έξοδος αυτή πήρε απρόσμενη τροπή, όταν αντιλήφθηκε ότι στο ίδιο μαγαζί διασκέδαζε ένας από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε μέσα από Instagram story, ο άνδρας βρισκόταν σε διπλανή παρέα και διασκέδαζε μπροστά της, γεγονός που την έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η ίδια εξήγησε πως θεώρησε αδιανόητο να παραμείνουν και οι δύο στον ίδιο χώρο, ειδικά λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, και γι’ αυτό απευθύνθηκε επανειλημμένα στους υπεύθυνους του καταστήματος ζητώντας να απομακρυνθεί εκείνος.

Όπως λέει, το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε. Έτσι, αντί να αποχωρήσει ο άνθρωπος που, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται δίπλα της, έφυγε τελικά εκείνη μαζί με την παρέα της. Στην ανάρτησή της σημείωσε πως το μαγαζί «δεν χωρούσε και τους δύο», ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου στον ίδιο χώρο μαζί της ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποδεχθεί.

Η έντασή της αποτυπώθηκε και σε επόμενη ανάρτηση, στην οποία τράβηξε βίντεο τον άνδρα και το δημοσίευσε στο προφίλ της, κατονομάζοντάς τον δημόσια. Είχε προηγηθεί γραπτό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε πως βγήκε για ποτό με τους φίλους της για να γιορτάσουν, όμως τελικά είδε δίπλα της τον άνθρωπο που, όπως έγραψε, τράβηξε το revenge porn βίντεο και καταδικάστηκε για την υπόθεση.

Η νέα αυτή δημόσια τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η οποία ανακοινώθηκε την 1η Απριλίου. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους δύο κατηγορούμενους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τη δικογραφία, για τον τότε σύντροφό της, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο υλικό, αλλά και για το πρόσωπο που φέρεται να βιντεοσκόπησε το σχετικό βίντεο. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο ποινή τριών ετών, με το δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και να δίνει τριετή αναστολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την εκτέλεση της ποινής του πρώτου κατηγορούμενου.

