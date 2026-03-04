Ιωάννινα: Πτώση φοιτητή από ύψος στην Πανεπιστημιούπολη – Νεκρός 20χρονος

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, όταν ένας 20χρονος φοιτητής εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κτίριο όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, προκαλώντας αναστάτωση στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος του νεαρού φέρεται να οφείλεται σε αυτοχειρία, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

