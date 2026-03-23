Ιόνια Οδός: Άνοιξε ξανά στη Συκούλα μετά την κατολίσθηση – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά από το πρωί της Δευτέρας το προβληματικό τμήμα της Ιόνιας Οδού στη Συκούλα Άρτας, βάζοντας τέλος σε έναν αποκλεισμό που διήρκεσε 50 ημέρες εξαιτίας της μεγάλης κατολίσθησης που είχε καλύψει το οδόστρωμα. Η αποκατάσταση αφορά προς το παρόν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί αμφίδρομα σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων, ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση τόσο προς Ιωάννινα όσο και προς Αντίρριο.

Η επαναλειτουργία του δρόμου κατέστη εφικτή μετά την απομάκρυνση περίπου 60.000 κυβικών μέτρων σαθρών υλικών από την περιοχή της κατολίσθησης. Για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά στηθαία τύπου New Jersey συνολικού μήκους 144 μέτρων, καθώς και τέσσερα ειδικά συστήματα απορρόφησης ενέργειας στα σημεία των έκτακτων ανοιγμάτων.

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Άρτα προς Αμφιλοχία παραμένει κλειστό και χρησιμοποιείται ως εργοταξιακός χώρος, καθώς οι παρεμβάσεις στο σημείο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες μόνιμης θωράκισης αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνουν κατασκευή φρεατοπασσάλων για βαθιά θεμελίωση, αγκυρώσεις στο πέτρωμα για τη συγκράτηση της πλαγιάς, καθώς και τοποθέτηση χαλύβδινων πλεγμάτων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την αποτροπή νέων κατολισθήσεων.

Για τους οδηγούς παραμένουν σε ισχύ ειδικές ρυθμίσεις, καθώς στο τμήμα της αμφιδρόμησης εφαρμόζονται χαμηλά όρια ταχύτητας και απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του περιορισμένου πλάτους των λωρίδων. Παράλληλα, τα διόδια στον μετωπικό σταθμό Μενιδίου παραμένουν μειωμένα και για τις δύο κατευθύνσεις, όσο διαρκεί το μεταβατικό αυτό καθεστώς κυκλοφορίας.

