Ιόνια Οδός: Άνοιξε ξανά στη Συκούλα μετά την κατολίσθηση – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Μετά από 50 ημέρες αποκλεισμού, αποκαταστάθηκε από το πρωί της Δευτέρας η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Συκούλας Άρτας, στο σημείο όπου είχε σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση. Πλέον δόθηκε στην κυκλοφορία το ένα ρεύμα, το οποίο λειτουργεί αμφίδρομα για τμήμα 1,2 χιλιομέτρων, εξυπηρετώντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Ιόνια Οδός: Άνοιξε ξανά στη Συκούλα μετά την κατολίσθηση – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
23 Μαρ. 2026 12:53
Pelop News

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά από το πρωί της Δευτέρας το προβληματικό τμήμα της Ιόνιας Οδού στη Συκούλα Άρτας, βάζοντας τέλος σε έναν αποκλεισμό που διήρκεσε 50 ημέρες εξαιτίας της μεγάλης κατολίσθησης που είχε καλύψει το οδόστρωμα. Η αποκατάσταση αφορά προς το παρόν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί αμφίδρομα σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων, ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση τόσο προς Ιωάννινα όσο και προς Αντίρριο.

Η επαναλειτουργία του δρόμου κατέστη εφικτή μετά την απομάκρυνση περίπου 60.000 κυβικών μέτρων σαθρών υλικών από την περιοχή της κατολίσθησης. Για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων έχουν τοποθετηθεί διαχωριστικά στηθαία τύπου New Jersey συνολικού μήκους 144 μέτρων, καθώς και τέσσερα ειδικά συστήματα απορρόφησης ενέργειας στα σημεία των έκτακτων ανοιγμάτων.

Το ρεύμα κυκλοφορίας από Άρτα προς Αμφιλοχία παραμένει κλειστό και χρησιμοποιείται ως εργοταξιακός χώρος, καθώς οι παρεμβάσεις στο σημείο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες μόνιμης θωράκισης αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνουν κατασκευή φρεατοπασσάλων για βαθιά θεμελίωση, αγκυρώσεις στο πέτρωμα για τη συγκράτηση της πλαγιάς, καθώς και τοποθέτηση χαλύβδινων πλεγμάτων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την αποτροπή νέων κατολισθήσεων.

Για τους οδηγούς παραμένουν σε ισχύ ειδικές ρυθμίσεις, καθώς στο τμήμα της αμφιδρόμησης εφαρμόζονται χαμηλά όρια ταχύτητας και απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του περιορισμένου πλάτους των λωρίδων. Παράλληλα, τα διόδια στον μετωπικό σταθμό Μενιδίου παραμένουν μειωμένα και για τις δύο κατευθύνσεις, όσο διαρκεί το μεταβατικό αυτό καθεστώς κυκλοφορίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
13:30 Σεισμός σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα: 74 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες
