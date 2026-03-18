ΙΟΠ: Πανελλήνια πρόκριση προ-Εθνικής ομάδας Optimist,ΦΩΤΟ

18 Μαρ. 2026 12:30
Pelop News

Οι Έλληνες αθλητές στις κατηγορίες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια έχουν το προνόμιο να φέρνουν διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα οι διοργανώσεις να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο και να συγκεντρώνουν ξένους αθλητές.

Επιστρέφουν οι Αχαιοί διαιτητές στα παιχνίδια

Στον αγώνα της πρώτης φάσης της πρόκρισης του Πανελληνίου Optimist στο Καλαμάκι συμμετείχαν αθλητές από τη Σουηδία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Κύπρο και οι 200 καλύτεροι αθλητές της επικράτειας, όπως αυτοί είχαν προκύψει από τa Περιφερειακά πρωταθλήματα.

Ο ΙΟΠ συμμετείχε με τέσσερις νεαρούς στην ηλικία αθλητές, (ίσως και την πιο νεαρή σε ηλικία ομάδα), τον Ιορδάνη Παντελεήμων Καρακαπιλίδη, τον Έκτορα Κορδά, τον Λεωνίδα Αργυρό και τον Μάριο Ματθαιόπουλο, σε έναν αγώνα όπου οι καιρικές συνθήκες του Σαρωνικού διαφέρουν από εκείνες του Πατραϊκού και σε ένα υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και ανταγωνισμού.

Οι κούρσες χαρακτηρίστηκαν από ελαφρούς ανέμους με πολλές αλλαγές, με τους αθλητές να εναλλάσσουν καλές και άτυχες κούρσες.

Το τέλος του αγώνα βρήκε τον Μάριο Ματθαιόπουλο να περνά στον 2ο γύρο της πρόκρισης, τον Λεωνίδα Αργυρό που ξεκίνησε εντυπωσιακά να χάνει στο νήμα την πρόκριση από άτυχες κούρσες και τους Έκτορα Κορδά και Ιορδάνη Παντελεήμων Καρακαπιλίδη να έχουν την πρώτη τους μεγάλη εμπειρία από τέτοιου επιπέδου αγώνες.

Ό αγώνας αυτός αποτελεί τον πρώτο από μια σειρά απαιτητικών διοργανώσεων που θα έχουν την ευκαιρία οι αθλητές του Ι.Ο.Πατρών να αγωνιστούν.

«Συγχαρητήρια στον Μάριο Ματθαιόπουλο για την πρόκρισή του στην δεύτερη φάση αλλά και σε όλους τους μικρούς αθλητές του Ι.Ο.Πατρών και τους προπονητές τους, Αριστοτέλη Κουλουμπή Καλογερόπουλο και Γεώργιο Χατζηκωνσταντίνου», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΙΟΠ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
