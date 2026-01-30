ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα

Με ανακοίνωση του ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, Πέτρου Καθρέπτα, στην αθλητική οικογένεια του Ν.Ο.Π., στην οποία είχε προσφέρει σπουδαίο έργο, όπως επίσης και στην μεγάλη οικογένεια του θαλάσσιου αθλητισμού και τους συνεργάτες του.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα του υγρού στίβου με αμέριστη προσφορά στα θαλάσσια αθλήματα. Υπήρξε αθλητής κολύμβησης και υδατοσφαίρισης και διετέλεσε Πρόεδρος του Ν.Ο.Π. επί σειρά ετών.

Συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού της Πάτρας με φάρο την τεράστια αγάπη του για τα θαλάσσια αθλήματα, προερχόμενος από ένα αθλητικό οικογενειακό περιβάλλον, γαλουχημένος με τις αξίες και τα ιδεώδη του αθλητισμού και της προσφοράς.

