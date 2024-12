ΗΠΑ: 47χρονη έκλεισε τον φίλο της σε βαλίτσα και τον άφησε να πεθάνει από ασφυξία ΒΙΝΤΕΟ

Γυναίκα από τη Φλόριντα καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία του φίλου τη.

Τον έκλεισε σε μια βαλίτσα μέχρι που πέθανε από ασφυξία.

Η 47χρονη Σάρα Μπουν καταδικάστηκε για τον φόνο δεύτερου βαθμού του φίλου της Χόρχε Τόρες Τζούνιορ. Η Μπουν είχε παγιδεύσει τον 42χρονο Τόρες σε μια βαλίτσα κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατέγραψε ένα βίντεο με την ίδια να τον κοροϊδεύει πριν τον αφήσει να πεθάνει.

Το δικαστήριο χρειάστηκε μόνο 90 ​​λεπτά για να την βρει ένοχη μετά από μια δίκη που διήρκεσε 10 ημέρες και στην οποία η Μπουν ισχυρίστηκε ότι ο φίλος της την κακοποιούσε και ότι τον σκότωσε επειδή έπασχε από «σύνδρομο κακοποιημένης συζύγου».

«Συγχωρώ τον εαυτό μου που ερωτεύτηκα ένα τέρας. Και ανεξάρτητα από το πόσο γκροτέσκος μπορεί να γίνει, τον αγαπούσα, ήλπιζα και συγχωρούσα», είπε η Μπουν και ισχυρίστηκε ότι ο Τόρες την είχε «κλωτσήσει, γρονθοκοπήσει, φτύσει, βιάσει, μαχαιρώσει [και] την είχε πνίξει» καθόλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

Παρά τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του, ζήτησε συγχώρεση για τον θάνατο του από τον ίδιο και την οικογένειά του. «Δεν είχα σκοπό να συμβεί αυτό. Συγχώρεσέ με Χόρχε. Συγχωρήστε με οικογένεια Τόρες», είπε.

Η δολοφονία έγινε τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ένα βράδυ και ενώ το ζευγάρι είχε πιει ξεκίνησε να παίζει κάτι σαν κρυφτό. Ο Τόρες είχε κρυφτεί στη βαλίτσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού και στη συνέχεια, η Μπουν τράβηξε το φερμουάρ της βαλίτσας, και κατέγραψε τον εαυτό της να τον κοροϊδεύει ενώ εκείνος παρακαλούσε να τον βγάλει έξω. «Αυτό παίρνεις», «έτσι νιώθω όταν με απατάς», του έλεγε η Μπουν, ενώ τον χλεύαζε. Στη συνέχεια πήγε για ύπνο. Ο Τόρες πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

