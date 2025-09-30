ΗΠΑ: Αδιέξοδο στον Λευκό Οίκο – Βανς: «Οδεύουμε σε shutdown»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του συναντήθηκαν χθες στον Λευκό Οίκο με στόχο να αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από την Τετάρτη.

Ωστόσο, μετά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές ανταλλάσσοντας ευθύνες, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει η χρηματοδότηση που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη).

Σπάει τα κοντέρ ο χρυσός! Άνοδος άνω του 43% από την αρχή του έτους

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown».

Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, ενώ οι αγορές και οι πολίτες παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του Κογκρέσου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



