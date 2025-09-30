Σπάει τα κοντέρ ο χρυσός! Άνοδος άνω του 43% από την αρχή του έτους

Σε νέα κορυφή εκτινάχθηκε την Τρίτη (30/09) η τιμή του χρυσού, με τις ανησυχίες για ενδεχόμενο shutdown στις ΗΠΑ να ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή διαμορφώθηκε στα 3.864 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,97%, ενώ ο δείκτης του αμερικανικού δολαρίου υποχώρησε κατά 0,2%, διευκολύνοντας την αγορά χρυσού για επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον David Meger, διευθυντή εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures, η αυξημένη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια» λόγω του κινδύνου διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης αποτελεί βασικό μοχλό της ανόδου. Παράλληλα, όπως σημείωσε, η πίεση που δέχεται το δολάριο ενισχύει την ανοδική πορεία των πολύτιμων μετάλλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει κρίσιμες διαβουλεύσεις με τα μέλη του Κογκρέσου, προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, το shutdown θα τεθεί σε ισχύ από την Τετάρτη.

Από την αρχή του έτους, ο χρυσός έχει καταγράψει άνοδο άνω του 43%, καθώς επωφελείται από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές.

Τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις, ενισχύοντας την προοπτική νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα: το ασήμι αυξήθηκε κατά 1,9% στα 46,85 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 14ετίας, ενώ η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 1,5% στα 1.592,65 δολάρια, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί τα τελευταία 12 χρόνια.

