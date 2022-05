ΗΠΑ – Μπάιντεν: Φινλανδία και Σουηδία πληρούν όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ

Την απόλυτη στήριξη έχουν οι ΗΠΑ προς τις χώρες της Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, μετά και από την δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, υποδεχόμενος τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο.

Έχοντας στο πλευρό του την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο, ο Μπάιντεν τόνισε ότι και οι δύο χώρες πληρούν «όλα τα κριτήρια» για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

«Σήμερα, σας διαβεβαιώνω με υπερηφάνεια ότι έχουν την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ» ανέφερε. Μάλιστα επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν με τις δύο σκανδιναβικές χώρες για «να αντιμετωπίσουν κάθε επίθεση» που θα μπορούσαν να δεχτούν στο μεσοδιάστημα, μέχρι την ένταξή τους στη Συμμαχία.

Προσκαλώντας τους δύο ηγέτες στην Ουάσινγκτον, μία ημέρα αφότου οι χώρες αυτές υπέβαλαν επίσημα αίτημα στο ΝΑΤΟ για την ένταξή τους, οι ΗΠΑ δείχνουν για άλλη μια φορά ότι επιδιώκουν τη διεύρυνση της Συμμαχίας το συντομότερο δυνατόν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ. Ωστόσο η Τουρκία απειλεί με βέτο η διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο διαβεβαίωσε ότι είναι «έτοιμος να συζητήσει» με την Άγκυρα για όλες τις «ανησυχίες» που εκφράζει. «Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κατηγορία της Τουρκίας ότι Σουηδία και Φινλανδία στηρίζουν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ένας «διάλογος» με την Τουρκία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

This is a historic moment for Finland, Sweden, and the world — one that will turn close partners into Allies and strengthen our collective security at this crucial time. I strongly endorse their NATO applications and will continue to support them as they seek accession. pic.twitter.com/G45hDjVTqQ

— President Biden (@POTUS) May 19, 2022