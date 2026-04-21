ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ

Εξελίξεις στην κυβέρνηση του Τραμπ, καθώς η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αποχώρησή της υπουργού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έρχεται μετά από μία μεγάλη συσσώρευση καταγγελιών εναντίον της. Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ που εποπτεύει τη νομοθεσία για την εργασία και διαχειρίζεται τα επιδόματα ανεργίας, φέρεται να ήταν αντικείμενο εσωτερικής έρευνας για πιθανά παραπτώματα.

Σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε: «Είμαι περήφανη που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προώθηση της αποστολής του Προέδρου Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και να θέτει πάντα τον Αμερικανό εργαζόμενο σε πρώτη προτεραιότητα».

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, εξήρε την «φαινομενική δουλειά» της ως υπουργού, «προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλιν, θα αναλάβει το ρόλο του αναπληρωτή υπουργού, πρόσθεσε.

