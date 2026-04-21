ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλιν, θα αναλάβει το ρόλο του  υπουργού

ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
21 Απρ. 2026 10:24
Pelop News

Εξελίξεις στην κυβέρνηση του Τραμπ, καθώς η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αποχώρησή της υπουργού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έρχεται μετά από μία μεγάλη συσσώρευση καταγγελιών εναντίον της. Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ που εποπτεύει τη νομοθεσία για την εργασία και διαχειρίζεται τα επιδόματα ανεργίας, φέρεται να ήταν αντικείμενο εσωτερικής έρευνας για πιθανά παραπτώματα.

Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ

Σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε: «Είμαι περήφανη που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προώθηση της αποστολής του Προέδρου Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και να θέτει πάντα τον Αμερικανό εργαζόμενο σε πρώτη προτεραιότητα».

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, εξήρε την «φαινομενική δουλειά» της ως υπουργού, «προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλιν, θα αναλάβει το ρόλο του αναπληρωτή υπουργού, πρόσθεσε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:50 Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν
10:48 Πάτρα: Εκδήλωση για την ενδοσχολική βία
10:46 Πάτρα: Νεκρή η 59χρονη που κατέρρευσε σε κατάστημα της Ρήγα Φεραίου
10:41 Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
10:40 Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
10:36 Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
10:27 Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση
10:24 ΗΠΑ: Δείτε για ποιο λόγο παραιτήθηκε η Υπουργός Εργασίας του Τραμπ
10:18 Ευρωλίγκα: Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Παναθηναϊκού
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
10:06 Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα
10:00 Δυτική Ελλάδα: Δίχτυ προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας
9:52 Συντάξεις Μαΐου 2026: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους δικαιούχους, ποιοι πληρώνονται πρώτοι
9:44 ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 4.800 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες
9:33 Υπόθεση Μυρτώς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις
9:25 7,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες και προειδοποίηση για μεγα-σεισμό
9:16 Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι
9:08 Διεθνείς αγορές: Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω διπλωματικού πυρετού
8:58 «Μικρά Μετέωρα»: Η αναγέννηση των Χασίων μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό
8:49 Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
