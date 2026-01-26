ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ

Ορισμένοι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

26 Ιαν. 2026 12:34
Pelop News

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της σφοδρής χειμερινής καταιγίδας που πλήττει τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), σήμερα αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις, πάγο και βροχή την ώρα που 20 πολιτείες και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κάποιοι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις και συγκέντρωση πάγου με ενδεχομένως «καταστροφικές» επιπτώσεις, σύμφωνα με τη NWS.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους.

«Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια του θανάτου τους, τίποτε δεν υπενθυμίζει πιο έντονα τον μεγάλο κίνδυνο του ακραίου κρύου και την ευαλωτότητα πολλών κατοίκων, ιδίως των αστέγων της Νέας Υόρκης», τόνισε.


Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο Μαμντάνι φαίνεται να προσπαθεί να καθαρίσει τους καλυμμένους με πυκνό χιόνι δρόμους στη Νέα Υόρκη.

Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος έφηβος μετά από δυστύχημα με έλκηθρο. Δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα, όπως επεσήμανε το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Η ιστοσελίδα PowerOutage.com σημειώνει πως περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Τενεσί περισσότεροι από 300.000 οικιακοί και εμπορικοί πελάτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ενός κομμάτι πάγου, ενώ στη Λουιζιάνα, το Μισισίπι και τη Τζόρτζια καταγράφονταν σε καθεμία πάνω από 100.000 διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές από το Τέξας ως τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

 

