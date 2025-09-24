ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!

Στις ΗΠΑ θύμα άγριας επίθεσης από έναν έφηβο έπεσε 66χρονος εργαζόμενος σε συναυλία του ράπερ NBA YoungBoy.

Ο Thomas Schlange, εργαζόταν στη συναυλία ραπ στο T-Mobile Center στο Κάνσας Σίτι το βράδυ της Κυριακής, όταν ζήτησε από τον έφηβο να μετακινηθεί επειδή δεν καθόταν στη θέση του. Βίντεο που τραβήχτηκε από άνδρα που παρακολουθούσε τη συναυλία δείχνει τον έφηβο να ρίχνει τον Schlange σε μια σειρά καθισμάτων και να εξαπολύει μια σειρά από γροθιές στον εργαζόμενο της αρένας.

Ο Schlange είπε ότι δεν θυμάται πολλά από την επίθεση, μόνο την οργή του εφήβου και την ανάγκη να ξεφύγει για να βρει ασφάλεια.

«Είναι σοβαρό. Έπεσα με χτύπησε στο κεφάλι», είπε ο Schlange στο Fox. «Ήταν τόσο εξοργισμένος, οπότε εμείς απλά προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τους θαυμαστές», συμπλήρωσε.

Ο ταξιθέτης προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά ο έφηβος στάθηκε πάνω του. Ο Schlange σήκωσε το χέρι του για να αμυνθεί, αλλά ο έφηβος το χτύπησε επανειλημμένα. Στη συνέχεια, ο χτύπησε βίαια στο κεφάλι τον 66χρονο, πριν ένα άτομο σταματήσει την επίθεση.

Η αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο αλλά μετά αφέθηκε ελεύθερος. Το αστυνομικό τμήμα του Κάνσας Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο έφηβος ήταν κάτω των 16 ετών και δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Ο Schlange νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Είχε ήδη γλαύκωμα και «ένα από τα μάτια του ενδέχεται να υποστεί μεγαλύτερη βλάβη», ανέφερε η οικογένειά του σε μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει με τα ιατρικά έξοδα.

«Είμαστε συντετριμμένοι για την αδικία που υπέστη και οι άλλοι παρευρισκόμενοι που δεν σταμάτησαν καθόλου αυτόν τον άντρα», δήλωσε ο εγγονός του Schlange, Herber Lopez.

Ο Schlange είπε ότι μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στην εργασία του, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γινόταν θύμα μιας τόσο βίαιης επίθεσης. «Το μήνυμα είναι: εμείς, ως νέοι ενήλικες ή άτομα που μεγαλώνουν και γίνονται ενήλικες, πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τον θυμό μας», είπε.

Η εκπρόσωπος του T-Mobile Center, Shani Tate Ross, δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι η επίθεση εναντίον του υπαλλήλου ήταν «φρικτή» και απαράδεκτη. «Αυτό το μεμονωμένο περιστατικό δεν αντικατοπτρίζει τον χώρο μας, την πόλη μας ή τους χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών που απόλαυσαν τη συναυλία χωρίς περιστατικά», δήλωσε η Ross.

Το γραφείο του δημάρχου του Κάνσας Σίτι, Quinton Lucas, ζήτησε από το κοινό να μοιραστεί με την αστυνομία οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επίθεση. «Οι συναυλίες, οι αθλητικές εκδηλώσεις και οι κοινοτικές συγκεντρώσεις πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι χαράς και σύνδεσης, όχι φόβου ή βλάβης», δήλωσε.

Μετά το περιστατικό, το United Center στο Σικάγο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε μια συναυλία του NBA YoungBoy που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα (24/9/2025) το βράδυ.

