ΗΠΑ: «Θάφτηκε» η Φλόριντα με το πέρασμα του «Μίλτον», εικόνες καταστροφής, αναφορές για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας «Μίλτον» προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή Venice της Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του σκηνές χάους και καταστροφής. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα κατέστρεψαν σπίτια, υποδομές και επιχειρήσεις, ενώ εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και πολλά οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Τυφώνας «Μίλτον»: Η ώρα της «αποκάλυψης» στη Φλόριντα, αναφορές για πολλούς νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Η Venice, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Φλόριντα, βρέθηκε στο επίκεντρο του τυφώνα, με τους κατοίκους να περιγράφουν σκηνές τρόμου. Πολλές κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, και οι δρόμοι της περιοχής γέμισαν με συντρίμμια.

🌀Hurricane #Milton is leaving behind devastating impacts across Venice, FL: Storm surge flooding, power flashes, and hurricane force winds. #flwx #hurricane

pic.twitter.com/jdgty35jnh

— Jordan Hall (@JordanHallWX) October 10, 2024