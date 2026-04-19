ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο

Διαβάζεις, διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις και πολλά… Αλλά προφανώς ακόμα και τα ΜΜΕ δεν ψάχνονται στο σύνολό τους. Και συνήθως οι πόλεμοι γίνονται για άλλους λόγους από τους επίσημους. Επίσης, όσοι με παρακολουθούν, θυμούνται ότι είχα πει πως έρχονται πόλεμοι μετά τον κόβιντ γιατί όσο παράδοξο και αν ακούγεται, οι πόλεμοι τρέχουν την ανάπτυξη, φέρνουν μεγάλα κέρδη στο μετέπειτα διάστημα και φυσικά καλύπτουν τρύπες οικονομικές. Αλλη ιστορία, όμως, όλο αυτό.

Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

Κόντρα Πάπα με Τραμπ. Μήπως ξεχάσαμε την πικρή αλήθεια ότι πολλές φορές, όσο άσχημο και αν είναι αυτό, η ειρήνη επιτυγχάνεται μετά από πολέμους όταν υπάρχουν κυβερνήσεις και χώρες που δεν ακολουθούν διεθνείς ηθικούς κανόνες;

Ακούω για το Ισραήλ. Μήπως ξεχάσαμε την επίθεση που δέχθηκε στο έδαφός του με αθώα εκατοντάδες θύματα από την Χαμάς (το δε Ιράν απειλεί δεκαετίες το Ισραήλ); Μήπως δεν έχει καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μόνο το Ιράν αλλά και οι σχέσεις του με τρομοκρατικούς θύλακες που απειλούν όλη την περιοχή όπως η Χαμάς, οι Χούτι και η Χεζμπολάχ;

Είναι τυχαίο ότι μουσουλμανικές χώρες όπως τα ΗΑΕ και η Σ. Αραβία τάχθηκαν δίπλα στις ΗΠΑ ζητώντας εκκαθάριση της περιοχής; Είναι τυχαίο ότι ακόμα και η Ουγκάντα(!) τάχθηκε δίπλα στο Ισραήλ; Εχει καταλάβει κανείς ότι οι τρομοκρατικές αυτές ομάδες έχουν γίνει στρατοί που μπορεί να εκβιάζουν την παγκόσμια οικονομία;

Και ειδικά σε μια εποχή που μαίνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας με την πρώτη να φτιάχνει τις σχέσεις με την Ινδία που είναι η νέα Κίνα και θέλει να περνά το εμπόριο από το λιμάνι του Ιράν το Chabahar στον νέο Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC)!

Προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να καθαρίσουν και τον διάδρομο αυτό. Φυσικά και ήξεραν ότι το Ιράν θα έκλεινε το Ορμούζ. Αλλά ποιος χάνει, πιστεύετε; Και γιατί θέλει να βάλει το ΝΑΤΟ στο παιχνίδι ο Τραμπ; Αφού οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν το ΝΑΤΟ κατά 70%, λογικό δεν είναι; Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν πλέον με την επέμβαση και στη Βενεζουέλα αυτάρκεια ενεργειακή και ήδη πουλάνε πια και στην Κίνα (που έπαιρνε και από τη Βενεζουέλα…)!

Οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο του Ιράν που είναι λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής και φυσικά δεν επηρεάζει στον βαθμό που ακούμε τις τιμές. Απλά είναι κερδοσκοπία. Αλλη ιστορία αυτή.

Το δε Ιράν με κλειστά τα Στενά χάνει 200 εκ. την ημέρα με τα οποία αγόραζε όπλα αντί να ταΐζει τον λαό (ιδού οι επαναστάσεις στην Τεχεράνη και αντίθετα παρά τις Μοναρχίες το καλό κλίμα στις άλλες χώρες του κόλπου που μοιράζουν την πίτα ενώ τα παιδιά μουλάδων έκαναν ντόλτσε βίτα στην Δύση).

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν πληρωμές πετρελαίου σε άλλο νόμισμα πλην δολαρίου όπως γίνεται ως τώρα και ανατρέπουν συγκεκριμένες χώρες. Από την αύξηση των τιμών οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία πουλάνε ακριβότερα και κερδίζουν.

Και γι’ αυτό και η Ρωσία, παρά την στήριξη του Ιράν, δεν παίρνει σοβαρή θέση (προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα ανάλογη στάση στο Ουκρανικό).

Η Κίνα εισάγει πετρέλαιο και πληρώνει πολύ ακριβότερα. Ακούω ότι οι ΗΠΑ χάνουν τον πόλεμο. Οποτε θέλουν ισοπεδώνουν το Ιράν με βομβαρδισμό και κερδίζουν επίσημα. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό αφού θα υπάρχουν εκατομμύρια θύματα.

Περίμεναν αλλαγή καθεστώτος αλλά δεν ήρθε. Θα πάνε σε μια λύση χωρίς ισοπέδωση, και σωστά. Αλλά δεν θα έχει γίνει γενική εκκαθάριση της περιοχής και ανοικοδόμηση που φέρνει τρις και αυτό ίσως πυροδοτήσει στο μέλλον νέο πόλεμο.

Συνεπώς το αφήγημα του πετρελαίου υπάρχει αλλά σε άλλη διάσταση. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι η ενέργεια είναι αυτή που καθορίζει πια την παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ θωράκισε τις ΗΠΑ ενεργειακά με τις επεμβάσεις και το ίδιο θέλει με τις γαίες (βλέπε Γροιλανδία και επικείμενη συμφωνία με Κίνα αλλά και νέες σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας) και πλέον την έχουν όλοι ανάγκη και άρα θα αγοράζουν και το χρέος της!

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός.

