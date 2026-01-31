ΗΠΑ–Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει» και τα σενάρια για αμερικανικά πλήγματα φουντώνουν

Η στρατιωτική κινητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και οι σαφείς προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη ότι «ο χρόνος τελειώνει» ενισχύουν τα σενάρια άμεσων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών και διπλωματικών κύκλων, τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Ισραήλ, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το ενδεχόμενο επέμβασης στον χρονισμό της.

Ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης και πρώην εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Τζόναθαν Κόνρικους, δήλωσε σε συνέντευξή του στο podcast Eye for Iran του Iran International ότι θεωρεί θέμα χρόνου τα αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα από τα μέσα που απαιτούνται για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βρίσκονται ήδη στη θέση τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «σχεδόν τα πάντα είναι έτοιμα». Το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η στιγμή κατά την οποία θα συμπέσουν οι επιχειρησιακές ευκαιρίες με τις πολιτικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει τη ρητορική του, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να δράσει με «ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι έχει τεθεί προθεσμία προς το Ιράν για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι ισχυρή ναυτική δύναμη κατευθύνεται ήδη προς την περιοχή.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δέχεται συζητήσεις μόνο «σε ισότιμη βάση», τονίζοντας ότι οι πυραυλικές και αμυντικές δυνατότητες της χώρας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για άμεση απάντηση σε περίπτωση επίθεσης.

Η διπλωματία στο περιθώριο

Σύμφωνα με δυτική πηγή που συμμετέχει στις συντονισμένες συνομιλίες ΗΠΑ–Ισραήλ, η διπλωματική οδός θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το βασικό ερώτημα στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν είναι αν θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση, αλλά πότε θα ανοίξει το κατάλληλο πολιτικό και επιχειρησιακό «παράθυρο», το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Οι σχεδιασμοί που εξετάζονται χαρακτηρίζονται «άνευ προηγουμένου», τόσο ως προς την κλίμακα όσο και ως προς την ένταση. Η κυρίαρχη λογική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν σχετίζεται πλέον με την επίτευξη νέας συμφωνίας, αλλά με την πρόκληση ενός καθοριστικού πλήγματος που θα αποδυναμώσει σοβαρά –και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε κατάρρευση– τον μηχανισμό διακυβέρνησης του Ιράν.

Στο στόχαστρο ο πυρήνας του καθεστώτος

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα πιθανά αμερικανικά πλήγματα αναμένεται να εστιάσουν στον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου του καθεστώτος, με έμφαση στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, στις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και στην πολιτοφυλακή Μπασίτζ. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης εκτεταμένες κυβερνοεπιχειρήσεις και παρεμβάσεις στις επικοινωνίες, με στόχο την παράλυση κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, βασικός στόχος θεωρούνται οι υποδομές του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος, όπως εκτοξευτήρες, σιλό και εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης δεν αποκλείεται να τεθούν στο στόχαστρο και εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τις ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μια σοβαρά αποδυναμωμένη Ισλαμική Δημοκρατία θα περιόριζε και τη δράση περιφερειακών συμμάχων της, όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, σε περίπτωση άμεσης ισραηλινής εμπλοκής, η κλίμακα της επιχείρησης θα μπορούσε να διευρυνθεί δραστικά, με προηγούμενες συγκρούσεις να φαντάζουν «μικρές» σε σύγκριση με τα σενάρια που εξετάζονται σήμερα. Ένα πιθανό έναυσμα θα μπορούσε να είναι μια πρώτη ιρανική πυραυλική ενέργεια, που θα λειτουργούσε ως «σπινθήρας» για μια ευρύτερη και πιο καταστροφική σύγκρουση.

