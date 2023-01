ΗΠΑ και Ισραήλ άρχισαν τα μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν σήμερα τα μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ, αναπτύσσοντας δεκάδες πολεμικά πλοία και περίπου 140 αεροπλάνα στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Χιλιάδες στρατιώτες παίρνουν μέρος στην άσκηση, ανακοινώθηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες πρόσθεσαν πως ο στόχος των γυμνασίων είναι η αντιμετώπιση «ποικίλων περιφερειακών απειλών». Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τα μεγαλύτερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από τους δύο συμμάχους.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε: «Αυτά τα γυμνάσια ενισχύουν τη συλλογική αμερικανοϊσραηλινή ετοιμότητα και βελτιώνουν τη συνεργασία των δύο δυνάμεων, συνεισφέροντας έτσι στην περιφερειακή σταθερότητα».

