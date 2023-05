ΗΠΑ: Λευκός καρχαρίας «βγήκε στη στεριά» κυνηγώντας γλάρο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο με έναν λευκό καρχαρία που βγήκε σε παραλία στις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Οι λουόμενοι δεν τον αντιμετώπισαν επιθετικά, αλλά επιχείρησαν να τον κρατήσουν ζωντανό και τελικά τον μετέφεραν στη θάλασσα μετά από οργανωμένη προσπάθεια.

Ο καρχαρίας φέρεται να βγήκε στην παραλία αφού κυνηγούσε να πιάσει ένα γλάρο που είχε ως αποτέλεσμα να βγει στα ρηχά και να καταλήξει στην παραλία.

Αρχικά, οι πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία της Μασαχουσέτης ξεκίνησαν να ρίχνουν θαλασσινό νερό με κουβάδες στο τεράστιο ψάρι για να μην πεθάνει. Στη συνέχεια ένας από τους πολίτες πέρασε ένα σκοινί στο ουραίο πτερύγιο του λευκού καρχαρία και τον τράβηξαν με βάρκα στη θάλασσα, όπου και τον απελευθέρωσαν.

Δείτε το βίντεο:

People rescuing a Great White Shark that beached itself chasing a seagull. Filmed on Cape Cod, Massachusetts pic.twitter.com/txyBQ1n3nS

— B&S (@_B___S) May 6, 2023